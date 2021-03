Papardo, nate le prime due bambine con fecondazione assistita

L’Unità Semplice Dipartimentale di Procreazione Medicalmente Assistita dell’A.O. Papardo saluta con soddisfazione la nascita delle due prime bambine concepite con l’ausilio delle tecniche di fecondazione in vitro.

Si tratta di una nascita avvenuta a Milazzo tre giorni fa. La piccola Maria Rita di 4.04 Kg da madre quarantaquattrenne e di un’altra bambina, Vittoria, nata a Patti da madre trentanovenne.

L’Unità di P.M.A. coordinata dal Dr. Marco Galletta vanta standard elevati e statistiche di successo in linea quanto richiesto dalla legislazione competente. La Direzione tutta fa gli auguri ai neo-genitori e alle neo-mamme per la bella notizia ricevuta e si complimenta con lo staff del P.M.A. sempre più d’ausilio ai genitori nel messinese in difficoltà.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it