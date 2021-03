Fibra ottica in Via dei Mille, appello accolto “ripristinato il basolato”

“Ogni tanto qualcuno ti ascolta. Ringrazio a nome dei messinesi il consigliere Bonfiglio e l’assessore Caminiti, grazie all’intervento dei quali salveremo almeno una parte del basolato lavico. Da oggi infatti gli operai stanno provvedendo, sia in fase di rimozione che di ricollocamento, a salvaguardare le pietre del nostro antico selciato”.

Lo dice il presidente dell’associazione Millevetrine, Sandro Penna, che ieri aveva segnalato la rottura del basolato per il passaggio della fibra ottica in via dei Mille.

“Abbiamo fatto bene a segnalare lo scempio, e la buona politica, oltre ad ascoltarci, ci ha dato ragione”.

