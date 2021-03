Covid: Appello contro psicosi vaccini, 7mila rinunce ma anche 117mila conferme

In Sicilia, dove da lunedì scatterà la zona arancione dopo la decisione del governo di abolire le zone gialle fino a dopo Pasqua, comincia a serpeggiare la psicosi per i tre casi sospetti di esponenti delle forze dell’ordine deceduti dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. In attesa dell’esito delle inchieste aperte dalla magistratura, con l’Ad della casa farmaceutica iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Siracusa come “atto dovuto” per consentire l’autopsia su una delle vittime, sono stati gli stessi Procuratori a sottolineare di essersi vaccinati con Astrazeneca invitando a non creare “allarmismi”.

Un appello ribadito stamane anche dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Non possiamo permetterci in questa fase di fare passare il messaggio sbagliato che il vaccino possa determinare una condizione di criticità. Proprio perché non c’è alcuna evidenza scientifica che vada in questa direzione mentre c’è un assoluto bisogno di proseguire in maniera rapida nella campagna perché solo grazie alla vaccinazione si può tornare alla normalità”, ha sottolineato Razza intervenendo alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Caltanissetta dove sono state attivate 24 postazioni. “Quello che è accaduto ieri – ha aggiunto Razza – ha determinato una comprensibile preoccupazione, tanto da indurre settemila siciliani a cancellare la loro prenotazione. Però ogni dato va letto anche nel suo inverso. A fronte di 7mila cancellazioni ci sono state 117mila conferme, il segnale che i cittadini credono nella campagna di vaccinazione”.

Intanto continua a mantenersi stabile da diversi giorni la curva dei contagi. Oggi sono 679 i nuovi positivi al Covid19 su 25.677 tamponi processati, con una incidenza intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri. La regione, in base al report del Ministero della Salute, resta undicesima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 13 e portano il totale a 4.318. Torna invece a salire il numero degli attuali positivi: 13.796, con un aumento di 274 casi rispetto a ieri visto che i guariti sono stati “solo” 392. Resta stabile anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 772, di cui 101 in terapia intensiva.

Sono incoraggianti, infine, anche i dati sui contagi nelle scuole siciliane forniti dall’ufficio scolastico regionale: all’8 marzo si contavano complessivamente 1.322 alunni positivi, lo 0,19% del totale; i docenti contagiati sono 233, pari allo 0,28% mentre tra il personale Ata si registrano 51 casi, lo 0,24%. (ANSA).

