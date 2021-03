Vaccino Astrazeneca a Messina, il punto della dott. Rossitto dall’hub (video)

Procede nei padiglioni dell’ex cittadella fieristica la campagna di vaccinazioni in attesa dell’apertura di un nuovo padiglione. Ieri sono state superate le 600 dosi somministrate a insegnanti, avvocati, magistrati e over 70. Mentre si accende la polemica sulla categoria dei giornalisti che sarebbe stata inserita tra le priorità.

A Messina l’obiettivo resta quello di entrare a regime in poche settimane in attesa dell’arrivo di ulteriori scorte. Ottomila le dosi previste insieme ai vaccini Pfizer e Moderna per completare la categoria degli Over 80, delle persone con evidente fragilità e provvedere successivamente con i richiami.

A fare il punto della situazione è la dottoressa dell’Asp Alfina Rossitto che torna anche sul ritiro dei lotti Astrazeneca. “Sono stati sequestrati i vaccini rimanenti – ha detto – ma ribadisco che a Messina e provincia non risultano effetti collaterali gravi, solo i classici sintomi generici”.

Ascoltiamola:

