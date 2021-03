“Musica leggerissima” dei siciliani Colapesce & Dimartino è il tormentone del momento

di Salvatore Di Bartolo – Le radio ed i social premiano “Musica leggerissima” di Colapesce & Dimartino. Il brano proposto alla 71ª edizione del Festival di Sanremo dai due cantautori siciliani è ormai un irrefrenabile tormentone.

Classificatosi in quarta posizione al Festival della Canzone Italiana appena una settimana fa, il brano è balzato nelle ultime ore in testa a tutte le classifiche, in radio e sulle piattaforme streaming. È il più trasmesso dalle radio italiane, raggiungendo la posizione n.1 della classifica EarOne Airplay Radio, e domina incontrastato su tutte le piattaforme di streaming piazzando uno straordinario triplete: n.1 della Top50 Italia di Spotify, n.1 Top100 di Apple Music e n.1 nella classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music.

Grande successo per i due cantautori siciliani dunque, che stanno spopolando anche sul web e sui social con milioni di interazioni che fanno della loro canzone la più ricercata su Google. Importante l’impatto mediatico anche del video del brano che ha già superato 5 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Un videoclip dedicato a Pippo Baudo, dalle atmosfere surreali e cinematografiche, con rimandi alla disco anni 80′. Colapesce e Dimartino, che rispondono ai nomi di Lorenzo ed Antonio, sono quindi i cantautori del momento. Oltre a scrivere ed interpretare le loro canzoni sono anche due amici con percorsi umani ed artistici colmi di analogie e di parallelismi: hanno entrambi iniziato a fare musica prima in band e poi da solisti nello stesso momento e nello stesso luogo, la Sicilia, una terra che continua a sfornare talenti e a scrivere pagine di storia della musica leggera italiana.

In questo caso “leggerissima”.

