Rientro a scuola, Gli studenti del Maurolico in sit in “non è andato tutto bene”

di Michele Bruno – “Lo avevamo detto che non sarebbe andato tutto bene”.

E’ questo lo slogan con cui le ragazze e i ragazzi del Sindacato studentesco Rete degli Studenti Medi Messina, citando il motto del primo lockdown, manifestano i propri disagi con un sit in di fronte alla sede della Cgil in Via Peculio Frumentario.

La manifestazione è stata indetta dal collettivo studentesco del Liceo Maurolico, cui ha partecipato anche la referente del collettivo del Seguenza.

Il rientro a scuola ha avuto le sue problematiche, stando a quanto ci spiegano Martina Silipigni, referente del Maurolico, ed Eliana Puglia, per il Seguenza. Le abbiamo intervistate:

