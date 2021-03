Fondi rigenerazione urbana, Geraci al Sindaco De Luca “non si perda occasione per i quartieri”

“Con lo stanziamento di 8,5 miliardi l’attuale governo, dando seguito al lavoro iniziato durante il Governo Conte, ha dato il via alla possibilità per i comuni con più di 15,000 abitanti di accedere ai fondi per la RIGENERAZIONE URBANA”.

A parlare in una nota Alessandro Geraci, Vicepresidente Terza Municipalità della città di Messina che prosegue; La città di Messina con oltre 100.000 abitanti nello specifico potrà beneficiare di 20.000.000 di euro, presentando PROGETTI entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

“Sarà un’occasione unica per migliorare il decoro urbano e ambientale e non posso non pensare ai tanti villaggi abbandonati e nel degrado della terza municipalità, come ad esempio la vallata di 𝗕𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗼.

Queste risorse serviranno nello specifico per interventi di manutenzione o ristrutturazione, di aree ed edifici pubblici per finalità di interesse pubblico, demolizione di manufatti abusivi, progetti di mobilità sostenibile, ma anche culturali e sociali, come ad esempio il recupero ed il 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗠𝗔𝗥𝗔𝗧𝗔.

𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐧𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐎.𝐏. 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐭𝐢𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐁”.

