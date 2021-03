Risanamento Messina, D’Uva a Carfagna “collegare progetto a Pnrr”

“È importante rimettersi subito al lavoro sul risanamento delle baracche messinesi, date anche le proporzioni nazionali assunte nel corso del tempo dal problema. Ho ritenuto quindi di porre la questione alla ministra per il Sud Carfagna, competente in materia e presente oggi in Commissione Politiche UE alla Camera”.

Così il deputato questore messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

“Ho chiesto alla ministra se intende collegare alla linea ‘Interventi speciali di coesione territoriale’ del PNRR il progetto di risanamento delle baracche di Messina, tema che rientra tra gli obiettivi di inclusione sociale sottostanti a questa missione. Ringrazio la ministra Carfagna per la risposta. Dal canto mio, ribadisco che non farò mancare il mio contributo qualora effettivamente si decidesse di realizzare il qui auspicato lavoro di collegamento tra progetto di risanamento e PNRR.

Colgo l’occasione, inoltre, per chiedere alla ministra di tenere presente che ben due delle tre proposte di legge sul tema, già all’esame della Commissione Ambiente, individuano come soggetto attuatore del complessivo progetto di risanamento un commissario dello Stato, e ciò soprattutto in ragione della gestione fallimentare dei soggetti locali incaricati finora”.

