Libera a Messina, tutto pronto per la Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti di mafia

di Michele Bruno – Manca ormai poco, nemmeno 24 ore, alla XXVI Giornata della Memoria della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, la rete nazionale presieduta da don Luigi Ciotti che mette insieme associazioni, nomi e numeri contro le mafie, e organizzata da questa assieme ad Avviso Pubblico, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Giunge al termine la preparazione del Presidio di Libera a Messina per la consueta data del 21 Marzo. Seppure non si è riusciti a poter realizzare l’evento in un luogo di cultura, e nonostante le restrizioni per il contagio da Covid impongano una presenza non numerosa per evitare gli assembramenti, saranno comunque previste iniziative.

Alcune di queste iniziative sono avvenute nei giorni scorsi e anche oggi, come gli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado. Domani invece è in programma la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie a Piazza Unione Europea (Municipio), alla quale parteciperanno rappresentanze dei familiari delle vittime, delle istituzioni, delle associazioni aderenti alla rete di Libera e degli artisti, categoria molto colpita economicamente e non solo dalle restrizioni anti-Covid.

Libera ha infatti voluto dedicare la Giornata di quest’anno al mondo della Cultura.

“La cultura – come spiega un post di Libera Sicilia – che in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata e messa ai margini, ma che è fonte primaria per l’evoluzione umana.

La cultura e i suoi spazi: presidi di legami, comunità, solidarietà e di contrasto alle mafie, sedi dell’agire sociale”.

Oltre alla città di Messina dove si sono tenuti numerosi momenti nelle scuole, sono state realizzate anche diverse iniziative territoriali nella Provincia: Patti, S.Agata di Militello, Torrenova, Rocca di Caprileone, S. Marco d’Alunzio, S. Piero Patti, Castell’Umberto, Capo d’Orlando, Naso, Brolo, Milazzo e Barcellona P.G.

La manifestazione nazionale si è svolta con la collaborazione della Rai Per il Sociale, che ha trasmesso la diretta della lettura dei nomi dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Altra collaborazione quella con la Lega Serie A, il Coni, le Federazioni nazionali di diversi sport e gli Enti di promozione sportiva, per lanciare il segnale che, come per il mondo della Cultura, Libera non dimentica nemmeno lo Sport e gli sportivi, così come lo Sport non dimentica le vittime innocenti delle mafie.

Tra le iniziative nazionali si sono già svolte oltre la Lettura dei nomi oggi, anche poche ore fa il seminario “Etica e responsabilità sociale contro mafie e corruzione”, e ieri quello dal titolo: “Il ruolo dei linguaggi artistici nel contrasto alle mafie e alla corruzione”. Domani si terrà l’ultimo seminario “L’antimafia è donna”.

