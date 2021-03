Ambiente: “PuliAmo Messina” riparte da Sperone

Si svolgerà il weeend dopo la Santa Pasqua, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, il primo evento di pulizia del 2021 targato Puli-AMO Messina, l’Associazione No Profit che da 5 anni opera sul territorio per rigenerare aree del tessuto urbano con interventi di pulizia, scerbatura, interventi artistici, promozione e valorizzazione.

Dopo lo stop forzato causa Covid-19, i volontari sono pronti ad intervenire nella frazione di Sperone, all’interno del piccolo parco urbano dotato di Anfiteatro, spazi verdi ed aree attrezzate per bambini. Un luogo perfetto per trascorrere il tempo libero, organizzare spettacoli e far giocare i più piccoli, se non fosse per il notevole stato di degrado in cui versa l’area, tra erbacce ed ogni genere di rifiuto.

Puli-AMO Messina, affiancata da diversi cittadini del luogo riuniti in comitato spontaneo, procederà alla bonifica dell’area grazie anche al supporto di MessinaServizi Bene Comune in sinergia co l’assessore al verde urbano Massimo Minutoli, per la messa a disposizione di un cassone scarrabile per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Per partecipare alle iniziative non servono iscrizioni o preavvisi; sarà infatti sufficiente presentarsi nel giorno e nel luogo prestabilito ed aiutare i volontari all’opera! A tutela dei partecipanti, saranno garantite tutte le precauzioni anti covid con l’uso di mascherine, igienizzante mani e distanziamento fisico.

Per rimanere costantemente aggiornati sull’evento di Sperone e le attività dell’Associazione basta seguire i canali ufficiali di “Puli-AMO Messina” su facebook e instagram. Ringraziamo tutti i cittadini che decideranno di dedicare parte del loro tempo a beneficio dell’intera collettività.

