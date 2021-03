Lipari, direttore Asp Alagna: “Anestesisti designati a Lipari in malattia, indagini in corso”

di Luana Spanò – Ieri il direttore generale dell’Asp 5 Bernardo Alagna è stato in visita di verifica presso l’ospedale di Lipari.

Lipari mancano gli anestesisti previsti dalla pianta organica, i cardiologi nei festivi e ore notturne, mentre la seconda ambulanza è ancora ferma.

“Sono 32 gli anestesisti mancanti all’interno dell’Asp, c’è un concorso in itinere al quale hanno partecipano 360 anestesisti rianimatori per 220 posti; intanto abbiamo chiesto supporto in termini di personale ad altre aziende – afferma Alagna in un video postato dal gruppo Facebook Controccorrente Eoliana”.

Tuttavia come viene sottolineato più volte nel video, l’insularità delle Eolie andrebbe trattata nella sua particolarità e complessità. Ad oggi se fosse necessario un intervento urgentissimo, si dovrebbe comunque attendere l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera in terraferma, con un inevitabile rallentamento dei tempi di soccorso.

“Stiamo cercando di mettere in atto tutti i provvedimenti, naturalmente alcuni sono immediati, altri portano via un po’ di tempo. Ho attivato anche un ordine di servizio per coprire la mancanza degli anestesisti a Lipari, ma le persone designate si sono messe in malattia. Su questo c’è un’indagine – continua il direttore generale Asp 5”.

Per i cardiologhi bandito un concorso questa volta a tempo indeterminato “per incentivare la partecipazione. Al momento in supporto è attiva la convenzione con l’ospedale Papardo. Per coprire le ore notturne e i festivi aumenteremo le ore di servizio, lo possiamo fare! – conclude Alagna”.

