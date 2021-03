Lipari, salgono a 25 i positivi. Tante le persone in quarantena

di Luana Spanò – Salgono a 25 i positivi a Lipari per 2 di loro è stato necessario il ricovero. Ad annunciarlo il sindaco Marco Giorgianni, in diretta Facebook.

A Stromboli 35 in isolamento precauzionale, per loro i tamponi saranno effettuati tra domani e dopodomani.

Filicudi nessun contagio.

Anche a Vulcano si conta qualche positivo; in quarantena anche i contatti.

A Lipari sono 35 le persone in isolamento, a queste si aggiungono i contatti dei nuovi positivi.

Per quanto riguarda le scuole le lezioni si svolgeranno ancora in presenza. “Nessuna chiusura – dichiara il sindaco – i dati ci stanno dicendo che in questo momento il problema non sono le scuole, ma i componenti sbagliati delle nostre famiglie”

