Meteo di Messina e Provincia, Lunedì 22 Marzo 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per Lunedì 22 Marzo 2021.

Come fare a vedere il settore meteo che vi interessa?

Semplice: basterà cliccare sul tondo viola con la M, in alto a sinistra, cliccare sul primo video in alto che apparirà una volta che sarete sul sito Youtube. Andate poi in basso, sotto il video, sulla destra, e troverete una freccetta. Cliccate sulla freccetta e vi appariranno i titoli dei vari settori con il minuto esatto in cui iniziano. Cliccate sui minuti colorati in blu sul titolo che vi interessa.

Es.: volete vedere la Provincia Ionica? Cliccate su Provincia Ionica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it