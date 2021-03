Festa a scuola, Assessore Tringali querela Sorbello e Interdonato

di Michele Bruno – L’Assessore alla Scuola del Comune di Messina, Laura Tringali ha querelato il Vicepresidente del consiglio Comunale, Nino Interdonato (Sicilia Futura), e il Consigliere Salvatore Sorbello (Ora Messina), per alcuni post scritti dai due esponenti del civico consesso nei loro profili Facebook, in merito al caso del compleanno svoltosi in classe nell’Istituto scolastico Antonello in cui Tringali stessa è Dirigente scolastico.

Interdonato aveva esposto con due post delle considerazioni di carattere istituzionale sull’opportunità da Assessore di tenere un comportamento di questo genere, corredandolo con una richiesta di dimissioni e un documento che attestasse che lei avesse pagato da sé il pranzo .

Sorbello invece aveva fatto delle considerazioni ironiche nel suo consueto stile e una richiesta di intervento alla Polizia Municipale.

Interdonato aveva anche chiesto un accesso agli atti il 10 marzo scorso, e proprio ieri ha chiesto il motivo per cui, nonostante lo stesso Sindaco De Luca abbia chiesto una relazione sull’accaduto a Tringali, questa relazione non sia stata resa pubblica e non se ne sappia nulla.

Così aveva inviato ieri un’interrogazione all’Assessore regionale agli Enti Locali Marco Zambuto, affiché intervenga nella questione, ritenendo limitate da queste mancanze le proprie prerogative istituzionali.

