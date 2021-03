Galluzzo, attenzione per le Eolie: approvato contributo di 5 mln per i porti delle isole minori

È il deputato regionale Pino Galluzzo l’estensore dell’emendamento approvato oggi in finanziaria all’Ars e diventato articolo, sui contributi per i comuni sedi di transito verso le isole minori ed i porti delle isole minori della Regione Siciliana.



“Approvato adesso in finanziaria e condiviso da tutto il parlamento l’articolo da me scritto.

Contributo per i comuni sedi di porti di transito verso le isole minori e per i porti delle isole minori per 5 milioni di euro.

Milazzo e le Eolie avranno la quota più notevole anche Messina per il traffico alle Eolie sarà compresa.

Ringrazio tutto il parlamento maggioranza ed opposizione per aver condiviso insieme la norma.

Ringrazio la presidente della commissione trasporti Giusy Savarino e tutto il gruppo Diventerà Bellissima.

Ringrazio il sindaco Midili per la grande collaborazione di idee e competenza”.

