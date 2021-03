Sabato a Messina il Commissario Covid nazionale Figliuolo

di Michele Bruno – A quanto apprendiamo, il Commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, che è succeduto al precedente Commissario Domenico Arcuri, Sabato verrà in visita nella città di Messina.

Il Commissario Covid sarà domani in Calabria in visita in diversi luoghi, dopodiché raggiungerà Messina. E’ da ritenere che sarà fatto un sopralluogo nel centro vaccinale in Fiera. Insieme a lui ci saranno molto probabilmente l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, il direttore di Asp Messina facente funzione Bernardo Alagna, il Commissario per l’emergenza a Messina, Alberto Firenze.

Figliuolo sarà domani in mattinata a Cosenza, e nel pomeriggio a Catanzaro e Taurianova mentre Sabato sarà alle 12 a Messina e alle 16 a Catania.

Il motivo della visita è dovuto al rallentamento che sta subendo la vaccinazione in Sicilia, quindi la presenza del Commissario giunge nell’auspicio di dare una spinta alla campagna.

