Dopo un viaggio lungo sessantasei anni, la nuova edizione del Taormina Film Fest, in programma dal 27 giugno al 3 luglio prossimi, si apre al territorio nel segno dell’inclusione, della condivisione e del sostegno all’industria cinematografica. Per la prima volta nella sua storia il Festival vivrà in contemporanea nel suggestivo Teatro Antico e nei cinema siciliani, in cui verranno proiettati in diretta alcuni dei film in concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura.

