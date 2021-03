Tragedia sull’A20, giovane milazzese perde la vita per prestare soccorso

Si chiamava Riccardo Maestrale, 22 anni di Milazzo, militare di servizio a Cosenza il ragazzo che ha perso la vita nell’ incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada A20, nei pressi del viadotto Tarantonio, in direzione Palermo. Il giovane che viaggiava con il fratello su una Peugeot era sceso dall’auto per prestare soccorso agli occupanti di una Toyota che in precedenza aveva violentemente tamponato un camion. Fatale è stato l’arrivo di un altro mezzo, una Ford, che ha travolto Maestrale e il fratello, quest’ultimo in gravi condizioni è stato trasportato al Policlinico di Messina.

