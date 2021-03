Consiglio comunale: ecco di cosa si discuterà oggi

Oggi, lunedì 29, alle ore 18, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa.

I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) mozione “Un nuovo patto per l’affaccio a mare di Messina; 2) mozione “Encomio all’attore messinese Nino Frassica”; 3) mozione “Dialettica politica, comunicazione e rischio istigazione all’odio sociale”; 4) mozione “Indirizzo alla Giunta sull’istituzione di una nuova municipalità comprendente i territori delle ex 12^ e 13^ Circoscrizione e contestuale riduzione del territorio dell’attuale 6^ Municipalità. Piena attuazione al regolamento per il Decentramento Funzionale; 5) conferimento cittadinanza onoraria al Generale di Brigata Bruno Pisciotta, comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”; 6) conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” che giace nel Sacrario di Cristo Re.

