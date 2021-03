Piattaforma familycard.comune.messina.it: attiva da oggi a giovedì 1 aprile

Da oggi, lunedì 29 e sino a giovedì 1 aprile, è attiva la piattaforma familycard.comune.messina.it per la presentazione delle istanze relative all’assegnazione di buoni spesa/voucher determinati dall’Amministrazione comunale a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale), nell’ambito delle misure di sostegno all’emergenza socio -assistenziale da Covid-19 finanziate sul fondo FNPS ex L. 328/2000 piano di Zona 2010/12 – Messina Family Card Azioni sociali a contrasto dell’Emergenza COVID 19.

Il modello di istanza con allegata la dichiarazione, disponibile in modalità editabile, deve pervenire on line al sito del Comune di Messina: familycard.comune.messina.it, a partire da oggi, lunedì 29 marzo sino alle ore 23.59 di giovedì 1 aprile 2021.

Si avvisano i cittadini richiedenti che, necessitano di di supporti informatici per accedere al sito e per la formalizzazione delle domande, potranno recarsi nelle sedi di Circoscrizione preferibilmente a quella di appartenenza e presso il Centro polifunzionale immigrati in via F. Bisazza n. 60 (con il supporto di mediatori linguistici). I titolari del buono spesa, in caso di malattia, quarantena o decorso post ospedaliero, potranno delegare un familiare, in forma scritta, con documento del delegante e del delegato, da esibire al momento del ritiro.

Per i richiedenti privi di strumenti informatici per l’accesso al beneficio, ma che per impedimento fisico, non potranno recarsi in una sede di Circoscrizione, l’Azienda Speciale Messina Social City, previo appuntamento ai numeri telefonici 320 0459542; 388 1039638; 324 9076991 metterà a disposizione proprio personale di supporto, che si recherà direttamente al domicilio del richiedente.

E’ possibile inoltre contattare telefonicamente o tramite whatsapp gli assistenti sociali e gli educatori dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri:

3384712464, 3384712280, 3384712306, 3384712278, 3384712311, 3384712342, 3384712304, 3384712330, 3384712279, 3384712399, 3384712302, 3384712275, 3384712276, 3384712288, 3384712397, 3384712467, 3384712338, 3384712346, 3384712433, 3384712340.

Infine, per eventuali informazioni rivolgersi al Front office del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, palazzo Satellite, Piazza Stazione, piano terra, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12.30, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30, o inviare mail all’indirizzo: [email protected]