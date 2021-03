Villafranca Tirrena: nasce “Orizzonte Comune”, associazione socio-politico-culturale

Prende vita a Villafranca Tirrena una nuova associazione socio-politico-culturale con l’obiettivo, certamente ambizioso, di costruire una realtà alternativa alle politiche locali dell’ultimo ventennio, che coinvolga in maniera diretta la cittadinanza.

“Vari incontri si sono susseguiti nei modi e nelle forme che la pandemia ha permesso, fino ad avvertire forte la necessità di dare forma e sostanza alle tante idee e alle tante proposte giunte in mesi di confronti reali o virtuali, sempre dettati dalla irrefrenabile voglia di condividere un progetto di rilancio della cittadina”, si legge nel manifesto fondativo di Orizzonte Comune, l’associazione costituita il 25 marzo scorso.

“Villafranca è un paese a vocazione turistica nel quale cultura e turismo – dichiara il Presidente, Roberto Saia – vengono ormai trattati come temi di quart’ordine, quando non completamente ignorati”. “La nostra cittadina – aggiunge – possiede ricchezze storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche straordinarie, da tutelare e valorizzare, così come può vantare personalità, spesso inespresse, in grado di occuparsene con passione e dedizione”. “E’ giunto il momento di agire. Soltanto così – sottolinea Saia – potrà realizzarsi un progresso insieme civico, sociale, politico, e quindi anche economico. Non possiamo più stare a guardare passivamente mentre Villafranca sprofonda nell’immobilismo politico e nell’insipienza”.

Orizzonte Comune, dunque, si pone obiettivi importanti. “Partecipazione, Condivisione, Trasparenza, Impegno, Programmazione e Competenze” sono le parole chiave di questa nuova entusiasmante esperienza. “La bellezza, in tutte le sue forme, va alimentata, con la giusta sensibilità, non mortificata com’è stato tristemente fatto fino ad ora” afferma l’Associazione.

“Le parole e le buone intenzioni, troppo spesso dichiarate da piazze e social – aggiunge il presidente Saia – lasciano il tempo che trovano. Adesso serve mettersi al lavoro per fare, con concretezza. Noi siamo pronti a costruire, passo dopo passo, un percorso di cambiamento che, indubbiamente, farà crescere il nostro paese e darà una spinta vitale alla nostra economia, grazie anche alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e sociale. Non partiamo da zero: siamo certi – conclude – che molti villafranchesi stiano soltanto aspettando un input e siano pronti a fare la propria parte per il futuro di tutti”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it