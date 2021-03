Caserme verdi, D’Uva (M5S): “proposta in Commissione, c’è anche la Caserma Zuccarello”

Viene data notizia su Twitter dal deputato messinese Francesco D’Uva (M5S) che in Commissione Difesa alla Camera è stata inserita una proposta per finanziare con il Recovery Fund anche l’efficientamento energetico e la riqualificazione edilizia dei presidi militari in Italia. Tra le Caserme che diventeranno “Verdi” se la proposta sarà approvata, è stata inserita anche la messinese “Zuccarello”.

Ecco il tweet di D’Uva:

#TransizioneEcologica anche nel comparto #Difesa: in Commissione a @Montecitorio inserita proposta per finanziare con il #Recovery efficientamento energetico e riqualificazione edilizia dei nostri presidi militari. Tra le #CasermeVerdi pure la Zuccarello di #Messina. Avanti così. — Francesco D'Uva (@F_DUva) March 29, 2021

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it