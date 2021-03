Discarica abusiva all’Annunziata, una cittadina “siamo sommersi dai rifiuti”

di Michele Bruno – Una vera e propria discarica abusiva, a quanto si rende evidente, si è creata nella zona Annunziata, precisamente di fronte a una palazzina situata sulla Via 150, A.

L’inciviltà di alcuni messinesi, che hanno ritenuto di trasformare la baraccopoli stessa che sorge sulla via 150, A, dove ancora vivono diverse persone, (anche se per fortuna molti degli abitanti hanno ormai ricevuto alloggio altrove attraverso le politiche di risanamento) ha creato non pochi disagi ai residenti.

“Siamo sommersi dai rifiuti e non riusciamo nemmeno a muoverci, molti di noi per raggiungere casa devono aggirare i rifiuti come ostacoli” Ci spiegano gli abitanti, chiaramente indignati dalla situazione.

“Abbiamo più volte denunciato e fatto presente il problema con video e foto attraverso i canali social, anche quelli della Messinaservizi, ma la via resta sporchissima, tra erba, topi, sterpaglie e rifiuti anche di grandi dimensioni!” Affermano i residenti della palazzina.

“Durante la notte, per non farsi notare, ma anche in altre ore del giorno ormai- approfondiscono – arrivano persone da altre parti della città che gettano i rifiuti in zona. Riteniamo si sia creato un vero e proprio passaparola, perché la situazione ha ormai raggiunto livelli di insostenibilità conclamata”.

“Vorremmo si prendano provvedimenti per fermare questo scempio, e vorremmo che l’Amministrazione e il Consiglio di Quartiere facciano la propria parte per far ripulire la discarica. – incalzano – Avevamo anche avuto risposte ai canali social della Messinaservizi, ma senza risultati evidenti. il Presidente di Quartiere invece mai visto! Noi non ci fermeremo, andremo in ogni sede a segnalare la questione”.

E aggiungono “se non è possibile demolire la baracche, anche perché vi abitano ancora persone, almeno si possa fare una adeguata sorveglianza con delle telecamere. E mi auguro che anche gli abitanti delle baracche facciano la propria parte, in quanto responsabili delle proprie abitazioni”.

Va fatto notare che oggi si parla sempre più spesso di risanamento, anche in merito alle vicende politiche nazionali riguardo al conferimento dei poteri speciali da parte del Governo. Per fortuna molte persone hanno avuto un alloggio, ma c’è da chiedersi, osservando quanto denunciato, se la politica si stia occupando adeguatamente della vita e della salute di chi vive ancora, a tutt’oggi, nelle baracche.

E se in generale ci si stia occupando delle condizioni dell’igiene urbana.

Le immagini della discarica:

