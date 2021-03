Aumenta l’attenzione sul Gioco Responsabile, le nuove idee della GC in UK

Quando si parla di gioco, viene automatico pensare al discorso sicurezza. Con il mondo del web sempre più di largo consumo e con l’esponenziale aumento di accessi e navigazioni nella cosiddetta parte oscura di Internet o dark web, è un argomento ancora più sentito. Soprattutto per campi particolari in cui si è anche costretti a navigare sulla rete. Chi gioca d’azzardo online, per esempio, ha bisogno di un vademecum specifico da seguire. Che risponde per larghi versi al protocollo del Gioco Responsabile, oggi mission e vision di tutti gli operatori mondiali che lavorano nella filiera legale a difesa della propria dignità, dell’utente e della sua salute psicofisica. Tutto pur di prevenire truffe, ma anche dipendenze che spesso sfociano nella ludopatia, fenomeno sociale che tutti hanno intenzione di contrastare.

Un ottimo esempio in questo caso viene offerto come quasi sempre dal Regno Unito, dove la Gambling Commission, massimo organo di regolamentazione da gioco, è al lavoro per migliorare e rafforzare la sicurezza dei propri giocatori. Una scelta resasi necessaria dopo una raccolta meticolosa di dati su operatori di gioco e consumatori, che hanno rivelato come, con l’aumento del tempo in casa, si è reso necessario un aumento della vigilanza. Anche per far fronte alle incertezze economiche e finanziarie. L’obiettivo della commissione è quello di arrivare al rinnovo delle linee guida per rinforzare i requisiti normativi già vigenti. In che modo? Realizzando un vero e proprio pacchetto di misure rigorose per modificare e migliorare l’approccio al gioco d’azzardo, con scelte destinate alla esclusiva protezione del giocatore stesso.

Ruotano anzitutto attorno a quattro divieti le nuove regole che investiranno le macchinette digitali. Tra queste si ricorda il divieto di funzionalità che velocizza il gioco o che dà l’illusione di controllare il risultato. Ma anche il divieto di velocità di rotazione superiore a 2,5 secondi, caratteristica tipica delle slot machine online attuali presenti nel mercato. Viene aggiunto il divieto di auto-play, che può condurre i giocatori alla perdita del controllo nel gioco. Non manca attenzione al divieto di suoni e immagini che danno l’illusione, ovviamente falsa, di una vincita anche quando il rendimento è uguale o inferiore. Infine il divieto di prelievo inverso, che di fatto consente ai consumatori di scommettere di nuovo denaro precedentemente ritirato. Insomma le idee sono chiare, anche in merito alla creazione di un programma per introdurre protezione rafforzata sull’età online e sulle verifiche di identità, migliorando le pratiche di interazione coi clienti e il divieto di gioco d’azzardo con carte di credito. L’obiettivo è implementare il tutto dal prossimo mese di ottobre.

