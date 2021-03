Caso Razza, De Luca in diretta Facebook “Commissariare Musumeci per l’Emergenza”

Di Michele Bruno – Il Sindaco di Messina Cateno De Luca, in un’infuocata diretta facebook iniziata alle 19 sulle note di “Povera Patria” di Franco Battiato, in cui tratta il tema scottante uscito fuori dalle indagini della Procura di Trapani e dei Nas di Palermo, e delle dimissioni date dall’ormai ex Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, rivendica la sua battaglia contro la gestione regionale dell’Emergenza Covid, e attacca direttamente il Presidente Nello Musumeci, ritenendolo responsabile “morale” dei fatti contestati, in quanto per il Primo Cittadino “Razza chiedeva sempre il permesso a Musumeci, per qualsiasi cosa”. Quindi, per De Luca, Musumeci non poteva non sapere. Accusa pesantissima.

Responsabilità morale e politica che tiene a scindere da quella in sede giudiziaria, che spetta ai giudici. De Luca tiene delle vere e proprie “lezioni di garantismo” a Musumeci, ricordandogli episodi passati, come quando “era nel MSI e tuonava contro la Democrazia Cristiana” con toni che a De Luca appaiono giustizialisti. Per De Luca, Musumeci “si riscopre garantista nei confronti di Razza, come molti giustizialisti diventati garantisti quando direttamente toccati”.

Occupandosi dei temi dei contagi, dei bilanci regionali in discussione che definisce “con numeri farlocchi”, della gestione del CAS (non sottraendosi a doppi sensi in merito) e bocciando senza appello l’operato del Presidente della Regione, soprattutto nelle sue vesti di Commissario siciliano per l’Emergenza Covid, da notizia di aver inviato al Governo Draghi una formale richiesta di Commissariamento di Musumeci, per evitare che ci siano altri spiacevoli eventi.

