Inchiesta Covid Sicilia, De Luca a Musumeci: “Dopo la finanziaria si dimetta”

“Musumeci deve dimettersi. Appena messi in sicurezza i conti della Regione, una volta approvata la finanziaria regionale, deve andarsene. Non può più restare al suo posto. È lui il responsabile della scellerata gestione del sistema sanitario durante questa emergenza, non c’è atto o cosa che lui e Razza non abbiano concordato, Razza non ha mai fatto nulla senza consultarsi con Musumeci. E il presidente che è sempre stato un giustizialista a senso unico, ora tragga subito le conseguenze. Hanno giocato sui morti, quando scoppierà anche la bomba messinese, i reati saranno ben altri. Sono certo che la procura di Messina si muoverà sulle tre denunce ed esposti che io ho presentato. Sono stato lasciato solo, accusato, minacciato, perché denunciavo il sistema politico mafioso della sanità siciliana. E il loro problema era come falsificare i dati per non dare ragione a De Luca. Vergogna!”. Così il sindaco di Messina Cateno De Luca commenta la vicenda dell’inchiesta avviata dalla procura di Trapani.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it