LIPARI – Un cortocircuito ha provocato un incendio in un seminterrato di contrada Pianogreca spento grazie all’intervento di due ex vigili del fuoco, vicini di casa, che si sono attivati in attesa dell’arrivo dei pompieri, staccando le bombole del gas e portandole via.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21, mentre i proprierari M.R. e S.A. si trovavano al primo piano dello stesso stabile. Il seminterrato ha subito molti danni. (ANSA)

