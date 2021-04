Plastica: Eolie, recuperata tartaruga in difficoltà

di Luana Spanò – Il nuovo ospite del Filicudi Wildlife Conservation si chiama Ugo ed è un maschio adulto di Caretta caretta, recuperato ieri durante l’uscita di monitoraggio per un problema, per fortuna lieve, di occlusione gastrointestinale da ingestione di plastica.

“Grazie ai nostri volontari dei campi di ricerca per il supporto e aiuto con questo salvataggio!”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it