Alessandro Arcigli nominato delegato del Coni a Messina

Alessandro Arcigli è stato nominato per il secondo quadriennio consecutivo (2021-2024) Delegato Provinciale del Coni di Messina. La nomina da parte del presidente del Comitato regionale Coni Sicilia Sergio D’Antoni il 30 marzo scorso.

Si tratta del riconoscimento di un percorso avviato cinque anni fa e che ha portato frutti tangibili sul territorio in termini di iniziative squisitamente sportive e di partecipazione sociale e partnership istituzionale, in particolare con le scuole, che sono divenute, nonostante i mesi così difficili, appuntamenti consolidati del calendario delle attività sportive del Messinese.

Per esempio, le tre “Giornate Nazionali dello Sport” che hanno coinvolto un totale di 20.000 atleti divisi in 40 discipline diverse. Ed è anche in virtù di questo lavoro che Messina ha potuto esprimere in Cristina Correnti, per prima volta nella sua storia, uno dei due vicepresidenti del Comitato regionale Coni guidato da Sergio D’Antoni, candidato alla conferma nella Giunta nazionale Coni.

