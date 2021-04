Eolie, in corso sperimentazione dissuasori acustici sulle reti

Per la tutela dei delfini ma anche delle tradizioni Eoliane della pesca artigianale ripartono le attività del progetto LifeDelfi.

In questi giorni sono in corso le sperimentazioni con i dissuasori acustici sulle reti da posta per la pesca della Boga (Boops boops), detta Opa nel dialetto Eoliano, proprio a Filicudi, con la piena disponibilità dei pochi pescatori dell’isola!

La Boga appartiene alla famiglia degli Sparidae ed è molto diffuso sia negli ambienti rocciosi che in praterie di Posidonia oceanica a profondità non oltre i 100 metri, ma meno legato al fondo degli altri appartenenti alla famiglia portandosi in superficie di notte. Vive in banchi anche molto grandi e può vivere fino a 15 anni. La boga si nutre di alghe, crostacei e plancton ed è una specie ermafrodita proterogina ovvero gran parte degli individui giovani sono femmine e invecchiando si trasformano in maschi.

È uno dei pesci più comuni della tradizione di pesca Eoliana.

