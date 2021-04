Bando Messinaservizi annullato, intervistiamo l’Avvocato Santi Delia

di Michele Bruno – Abbiamo intervistato, nella nostra Rassegna Stampa mattutina curata dalla Direttrice Palmira Mancuso, l’Avocato Santi Delia, che recentemente, tutelando un suo assistito, aveva agito in giudizio in merito al Bando di Messinaservizi con il quale l’azienda partecipata del Comune di Messina intendeva assumere operatori ecologici.

Delia aveva fatto un suo commento a riguardo della sentenza che dava ragione al suo assistito e a molti nella sua stessa condizione, disponendo l’annullamento del bando e il pagamento delle spese legali.

Delia ha affermato di essere stupito dalla polemica, in quanto “le sentenze non si commentano, se non si è d’accordo ci si appella. Il commento che non è piaciuto è un commento di natura tecnica. Io non faccio politica e non voglio scendere sul piano politico, non mi compete”.

“Il Tribunale ha stabilito, e così ci ha dato ragione – ha spiegato Delia – che se le selezioni pubbliche sono fatte dai Centri per l’impiego non si può stabilire un limite di età. Messiservizi invece aveva ritenuto non discriminatoria la clausola perché riteneva di aver bisogno di giovani operatori, possibilmente prestanti, per svolgere determinati lavori”.

Chiarisce ancora poi l’avvocato “E’ legittimo che Messinaservizi si difenda con i propri legali, come ha fatto egregiamente in Tribunale, portando infatti tesi nuove a sua difesa. La polemica perciò sta a zero. Il Tribunale però ha stabilito che non può condividere la tesi che la colpa dell’inserimento di questi limiti fosse del Centro per l’Impiego, piuttosto che di Messinaservizi”.

Legali che tuttavia sono pagati dai contribuenti messinesi.

Ha poi concluso il noto legale messinese, che come spiegato nell’intervista è stato premiato da Forbes come uno dei top 100 al mondo “Noi, col nostro Studio Moretti-Delia partiamo da casi singoli per difendere diritti generali. Che non riguardano solo l’assistito ma più ampie categorie di persone. Adesso il nostro assistito, che avrebbe vinto il bando, come tanti altri nelle sue stesse condizioni che avevano diritto a partecipare, potranno accedervi”.

