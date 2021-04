Vaccini: attivo da lunedì nuovo Hub a Patti nei locali della Concattredale

Patti lunedì prossimo 12 aprile, avrà il suo hub vaccinale all’interno dei locali della Concattredale. La decisione sul sito è stata presa oggi, dopo un sopralluogo del direttore generale F. dell’Asp di Messina Bernardo Alagna, che, insieme al commissario dell’ufficio Covid 19 di Messina Alberto Firenze, hanno ritenuto idonea per le vaccinazioni la struttura di contrada Santo Spirito. Il sito, gentilmente concesso, grazie all’interessamento del sindaco di Patti Mario Aquino e del vescovo di Patti Guglielmo Giombanco, entrerà in funzione da lunedì prossimo alle 9, avrà sei postazioni e sarà in grado di erogare 500 vaccini al giorno. La decisione è stata presa anche per potenziare l’attuale centro vaccinazioni di Patti all’ospedale Barone Romeo, e visto che nei giorni scorsi si erano registrate code per i vaccini per la concomitanza di somministrazioni di seconde dosi e prime con il vaccino Moderna, creando disagi per i cittadini.

Questo hub, oltre a garantire numeri di vaccinazioni maggiori, ha tutte le caratteristiche igienico sanitarie, strutturali e logistiche necessarie e permette il pieno rispetto delle norme Anti Covid per il distanziamento.

Dopo il Palarescifina, il parcheggio Lumbi di Taormina e ora l’hub di Patti nei locali della Concattredale, l’Asp e l’ufficio Covid 19 stanno proseguendo l’opera di potenziamento dei Centri vaccinali a Messina e provincia, nell’ottica di intraprendere la strada indicata dal commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo, che ha chiesto di individuare più Centri possibili per giungere nel più breve tempo ad una copertura maggiore della popolazione.

