E’ morto l’avv. Mario Turrisi, donati gli organi

E’ morto l’avv Mario Turrisi. Nel pomeriggio di ieri i medici del reparto di Rianimazione del Policlinico hanno avviato l’iter per l’accertamento della morte cerebrale mentre questa mattina si è conclusa la donazione degli organi, così come indicato dalla famiglia dopo espressa volontà dello stesso Turrisi. Le condizioni dell’uomo, penalista di Tusa, erano apparse subito gravissime, da domenica era ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Messina dopo essere stato colpito da una trombosi. L’uomo poche settimane prima aveva avuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

La scorsa settimana era morta per lo stesso motivo l’insegnante Augusta Turiaco, anche lei messinese, di 55 anni.

Turrisi era stato vaccinato lo scorso 12 marzo all’ospedale di Mistretta. La scorsa settimana era stato ricoverato per un forte mal di testa, mal di orecchie e febbre. Dopo altri esami si è capito che aveva avuto una trombosi. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per verificare eventuali correlazioni tra il vaccino e la trombosi cerebrale.

