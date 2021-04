Operazione Provinciale: c’è anche un politico tra gli arrestati

Tra i reati emersi nelle indagini dell’Operazione Provinciale anche il voto di scambio. Ad avere un ruolo Salvatore SPARACIO nell’ambito delle elezioni comunali del 10 giugno 2018, risultando il punto di riferimento di un personaggio politico locale, Natalino SUMMA cl. ’69, oggi sottoposto agli arresti domiciliari.

Emblematico l’episodio messo in luce dai Finanzieri peloritani grazie alle indagini tecniche che consentivano di captare alcune inequivoche conversazioni, inerenti la prova dell’offerta di denaro, per una somma pari a 10.000 euro, effettuata al boss dal candidato politico, affinché procurasse un congruo numero di voti per la propria scalata elettorale.

Tale attività di procacciamento vedeva in Francesco SOLLIMA cl. 69 il trade union tra il politico SUMMA Natalino cl. 69 ed il boss SPARACIO Salvatore, che l’aspirante consigliere comunale incontrava con il padre SUMMA Antonino cl. 40. I riscontri eseguiti consentivano di documentare come l’accordo illecito raggiunto consentisse di raccogliere, nei quartieri di operatività del gruppo mafioso, ed altri a questo collegati, in totale, ben. n. 350 voti.

I nomi degli arrestati

I provvedimenti eseguiti dai carabinieri

LO DUCA Giovanni, 49enne, ; BALSAMO Emmanuele, 39enne; CIAMPI Ugo, 40enne; DE FRANCESCO Tyron, 24enne; GANGEMI Vincenzo, 46enne; LO DUCA Anna, 47enne; PULEO Francesco, 52enne; PULEO Maria, 41enne; TORTORELLA Giovanni, 51enne; ROMANO Domenico, 38enne; PAONE Ernesto, 25enne; MARRA Giuseppe, 32enne; NAJI Mahammed, 22enne; LAGANA’ Emanuele, 40enne; ORLANDO Mario, 40enne; SURACE Giuseppe, 35enne; VINCI Gaetano, 50enne (destinatario dell’obbligo di presentazione alla p.g.); CARIOLO Antonina 50enne (destinataria dell’obbligo di presentazione alla p.g.).

I provvedimenti eseguiti dalla guardia di finanza (Tranne Sparacio, per tutti i soggetti sono scattati gli arresti domiciliari)

SPARACIO Salvatore 46enne; ALIBRANDI Mario, 47enne; CAFARELLA Carlo, 40enne ; CUSCINA’ Letterio, 4eenne; SCAVUZZO Antonio,47enne; SUMMA Antonino, 79enne; SUMMA Natalino, 51enne; SOLLIMA Francesco,51enne.

I provvedimenti eseguiti dalla polizia

DE LUCA Giovanni, 32enne; MAZZITELLO Domenico, 27enne; ESPOSITO Giuseppe, 28enne; SCHEPIS Kevin, 22enne, Ai domiciliari: DE LUCA Gabriella, 23enne; IENI Serena, 32enne; SOFFLI Antonino, 43enne.

