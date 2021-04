Risanamento baracche, interviene Pietro Navarra (PD)

Sull’iter e sulle iniziative per il risanamento baracche a Messina interviene il Deputato nazionale PD, On. Pietro Navarra.

“La calendarizzazione della discussione alla Camera del disegno di legge per il risanamento delle baraccopoli messinesi, è sicuramente utile per tenere i riflettori accesi su quella che rappresenta per la nostra città una ferita aperta da troppo tempo.

Al di là del fatto che, nel panorama nazionale, il livello di attenzione per questa vergogna deve sempre essere tenuto alto, occorre però una strategia adeguata affinché al di là degli annunci, lo sbaraccamento vada finalmente in porto.

In questo senso, duole constatare che eravamo purtroppo stati facili profeti. La Regione Siciliana, infatti, non ha inserito nella Legge finanziaria neanche un centesimo per il risanamento di Messina. L’emendamento proposto con determinazione dai deputati del PD che chiedeva un investimento significativo per risanare le aree degradate della città e dare dignità ai cittadini che lì sono costretti a vivere da troppo tempo, infatti, è stato respinto per mancanza di copertura. Ancora una volta, dopo oltre trent’anni, alle parole dell’Assessore Falcone non sono seguiti i fatti. Gli unici fondi regionali recuperati (qualche centinaio di migliaia di euro) sembra dovranno servire esclusivamente a pagare gli stipendi dei dipendenti di ARISME.

Si tratta di quella stessa Regione che (giova ricordarlo) è guidata dalle medesime forze politiche che, a livello nazionale, invocano l’intervento del Governo, dimenticando le responsabilità passate e, soprattutto, presenti di chi continua a mostrare una colpevole e irresponsabile insensibilità alle istanze dei cittadini messinesi.

Se da un lato non molliamo la presa sulle proposte di legge che, insieme agli onorevoli D’Uva e Siracusano, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati, dall’altro ritengo più utile accelerare i tempi con una iniziativa immediata del Governo.

Grazie alle nuove misure a supporto degli Enti Locali varate nel DL Sostegni attualmente in discussione al Senato, il PD e il M5S hanno proposto un emendamento con l’obiettivo di promuovere una gestione commissariale per recupero delle aree degradate di Messina con il relativo finanziamento.

Facciamo appello alla Ministra Mara Carfagna di non esitare e portare a termine il lavoro iniziato dal Ministro Provenzano e, finalmente, dare risposta definitiva a questa piaga di inciviltà. Siamo fiduciosi che questa occasione non andrà perduta”.

