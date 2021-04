Isole Covid free, ass. De Luca: “PD prenda posizione per la tutela delle comunità insulari”

di Luana Spanò – L’assessore PD del Comune di Lipari Tiziana De Luca, risponde al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini secondo il quale “non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre”. Auspicando regole uguali per tutti a livello europeo, mentre spinge sul passaporto sanitario.

Ferma la risposta dell’assessore eoliano: “Il Partito Democratico si è sempre distinto per la difesa delle peculiarità territoriali avendo fino a poco tempo fa un Ministro per il Sud (Provenzano che consapevolmente aveva programmato una serie di correttivi per superare delle evidenti differenze tra Regioni.

Adesso il Presidente Bonaccini, che in fase di campagna elettorale sembrava avesse fatto una battaglia per riaprire i punti nascita montani, conscio (forse) dei disagi sanitari dovuti alla distanza e alla fragilità dei piccoli centri, spesso privi di presidi ospedalieri di I e II livello, dimentica il suo principio ispiratore e si pone in contrapposizione alle Isole Covid free.

Che il Partito Democratico prenda posizione sulla tematica perché non è una questione turistica (anch’essa importante considerata unico motore economico rispetto ad altre realtà) ma è a tutela di comunità insulari in cui i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria) non sono spesso assicurati e perché alle Isole Minori Italiane vanno applicati quei correttivi necessari, soprattutto in fase di emergenza Covid, oggi più che mai fondamentali in considerazione della evidente discontinuità territoriale (soprattutto sanitaria)”.