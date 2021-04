Lipari, chiusura temporanea al transito della strada provinciale 180 di Canneto

L’interdizione in vigore fino a mercoledì 14 aprile 2021

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Ufficio “Programmazione OO.PP..” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito della strada provinciale 180 di Canneto, al km 8+000 circa, ricadente nel territorio del Comune di Lipari.

L’interdizione avrà efficacia fino a mercoledì 14 aprile 2021.

La disposizione si è resa necessaria per permettere alla ditta che si sta occupando dell’attività decommissioning dell’area ex Pumex di procedere in sicurezza alla rimozione dei nastri trasportatori aerei che sovrappassano la strada provinciale 180.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it