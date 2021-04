Cartour Delta, altri 10 i marittimi positivi al Covid: quarantena all’Hotel Royal

Aumenta il numero dei contagiati tra i marittimi della nave di Caronte e Tourist Cartour Delta, in cui una settimana fa cinque erano risultati positivi al Coronavirus, ed erano stati sbarcati e trasferiti in strutture protette a Messina il 6 aprile. Ai restanti membri dell’equipaggio era stato somministrato il tampone rapido, e successivamente quello molecolare: il risultato, per tutti, era stato negativo.

Oggi invece la scoperta di altri dieci marittimi che sono risultati positivi al test il 9 aprile. Inoltre, sono stati isolati in via precauzionale altri sei lavoratori. A tutti, comunica la società, è stata fornita assistenza e sono stati trasferiti all’Hotel Royal.

L’equipaggio della Cartour è stato completamente sostituito per evitare che eventuali casi di asintomatici potesse influire in futuro.

