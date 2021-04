Esiti tamponi Asp Messina: alcuni domini non ricevono correttamente l’email

Alcune email inviate dall’indirizzo dell’Ufficio del commissario ad acta per l’emergenza covid dell’area metropolitana di Messina “ [email protected] ” per comunicare ai cittadini l’esito dei tamponi molecolari sono tornate indietro o non sono state recapitate correttamente a causa di un problema tecnico dovuto ai server di Microsoft che automaticamente le hanno considerate “spam”, cosiddetta posta indesiderata.

riguarda in particolare alcuni account tra cui hotmail.com, hotmail.it, live.it, msn.com, outloook.com dunque si prega l’utenza che possiede questi domini di comunicare il prima possibile un altro indirizzo di posta elettronica (inviando apposta email a Il problema è stato rilevato immediatamente dagli uffici competenti edunque si prega l’utenza che possiede questi domini di comunicare il prima possibile un altro indirizzo di posta elettronica (inviando apposta email a [email protected] indicando nome, cognome e allegando documento d’identità) sul quale ricevere il risultato dei molecolari, in attesa che il disguido sia risolto, questione per la quale si sono già attivati stamane i tecnici dell’ASP. Purtroppo il problema potrà essere risolto esclusivamente da Microsoft.

Inoltre si tiene a precisare che non si è verificata alcuna violazione di dati sensibili, al contrario le email sono state bloccate per ragioni di sicurezza informatica, dunque le informazioni riservate sono state preservate. Nello scusarsi per il disagio, seppure non dovuto né all’azienda né all’ufficio commissariale, si invitano gli utenti alla massima collaborazione.

