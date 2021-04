Fiera di Messina, Mario Mega “prolungare la passeggiata per creare un Parco culturale ricreativo”

di Michele Bruno – Ieri, in un’intervista su Instagram dal profilo del deputato nazionale M5S Francesco D’Uva (rivedi qui), il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto Mario Paolo Mega ha spiegato i progetti per la riqualificazione dell’Ex Fiera e dell’Ex Teatro e ha tracciato i passaggi principali dell’iter che è stato seguito da quando è a capo dell’Ente, fortemente voluto dal M5S (D’Uva ha infatti ricordato le battaglie per impedire l’accorpamento dell’Ente Porto di Messina con Gioia Tauro, poi pienamente vinte).

Mario Mega intende trasformare la Fiera e il suo ex Teatro in aree fruibili a tutti. Certo, i due ricordano come non sia possibile buttare giù tutta la costruzione, in quanto alcuni elementi sono sotto il vincolo storico-culturale, ma la parte che può essere demolita e non rientra più nei progetti, spiega Mega che “farà parte di un Parco Culturale Ricreativo dello Stretto, in continuità con la passeggiata. La Passeggiata infatti continuerà anche nel tratto dell’Ex Fiera, dove sono già in corso i lavori di demolizione e procedono speditamente, tanto che siamo quasi alla fase di costruzione”.

D’Uva ha posto l’accento sulla possibilità per le associazioni messinesi di poter avere uno spazio pubblico e gratuito dove riunirsi, “come in città dalla forte tradizione democratica come Bologna”. Mega ha chiarito che “gli spazi recuperati serviranno in parte per eventi da cui trarre contribuiti economici per sostenere la struttura, ma sarà possibile anche individuare spazi pubblici fruibili alla società civile”. Anche se “le cancellate non potranno essere abbattute. – chiarisce Mega – gli spazi torneranno ad essere fruibili per i messinesi”.

Si è parlato anche delle polemiche che hanno coinvolto nell’ultimo periodo la questione. “In realtà – afferma il Presidente – da quando sono in questo incarico di polemiche non ce ne sono state, a parte adesso.”. Gli fa eco D’Uva “sono infatti un po’ tardive dopo anni in cui nessuno ha avuto nulla da ridire”.

Anche la Giunta De Luca pare essere a favore, o comunque pronta a discutere del progetto di Mega, che anzi aggiunge:

“So che l’Amministrazione comunale vuole creare una Fondazione. Noi come Autorità di sistema portuale, intendiamo assecondare le iniziative che garantiscano la massima fruibilità da parte dei cittadini e la conservazione pubblica, anche perché siamo i titolari di quell’area ma non è nostro compito gestire le strutture”. Gestione che resta infatti in gran parte nella competenza del Comune.

Nonostante quindi l’asprezza del dibattito politico tra Movimento 5 Stelle e Giunta De Luca a Messina, spesso sui livello dello scontro, su questo punto si apre una possibile comunanza di intenti. Quello che si evince è che sicuramente M5S sosterrà il progetto di Mega e che il Sindaco potrebbe aprirsi al dialogo.

