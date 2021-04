Messina, Musumeci: «Anche la Regione aderisce al progetto per cancellare la baraccopoli»

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, durante una sua visita stamane a Messina, per un vertice con i dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale.

«La proposta progettuale pilota – prosegue il governatore – è del Comune: mi ha chiamato il sindaco della città gli ho comunicato di avere già concordato con l’assessore regionale Marco Falcone di convocare nel pomeriggio un’apposita seduta del governo per deliberare in tal senso e trasmettere gli atti al competente ministero delle Infrastrutture. Nei prossimi giorni incontrerò il ministro Giovannini per evidenziargli la priorità del progetto e la sua rilevanza sociale».