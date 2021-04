Sanità Messina, D’Uva “garanzie per le persone con disabilità”

“La Regione Siciliana si attivi per garantire le adeguate prestazioni sanitarie alle persone con disabilità della provincia di Messina attraverso l’accreditamento di centri all’avanguardia nella riabilitazione senza mettere l’ASP nelle condizioni di dover scegliere, per far fronte al fabbisogno sanitario, strutture vecchie che non riescono ad assistere idoneamente”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle, nel presentare un’interrogazione al Ministro della Salute.

“La questione – sottolinea D’Uva – riguarda una carenza, nella provincia di Messina, di erogazione di prestazioni sanitarie per persone con disabilità che, attualmente, si fermano a 40 assistiti in regime semiresidenziale.

Secondo l’articolo 26 della legge 833/78, qualora l’ASP non riuscisse a garantire un servizio adeguato al fabbisogno, vi dovrebbe provvedere attraverso convenzioni stipulate con strutture idonee. Tra queste vi sono alcuni centri all’avanguardia che potrebbero idoneamente soddisfare il fabbisogno sanitario ma che la Regione Siciliana sembra non aver mai accreditato nonostante le richieste dell’ASP di incremento di prestazioni.

Dare ai cittadini livelli sanitari adeguati, soprattutto in tempi delicati come quelli che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, deve essere una priorità”.

