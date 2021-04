di Salvatore Di Bartolo – Il comune di San Fratello è da oggi Covid free. Lo si apprende da un post apparso pochi minuti fa sull’account Facebook ufficiale del comune nebroideo che riportiamo di seguito integralmente: “Con piacere si comunica che oggi abbiamo azzerato i contagi nel nostro paese. Lunedì si sottoporranno a tampone molecolare i ragazzi degli istituti superiori che hanno avuto contatti con positivi, sono trascorsi già diversi giorni e nessuno presenta alcun sintomo, pertanto, possiamo considerare la situazione sotto controllo. L’assenza di contagi nel nostro paese e quindi l’attuale apparente stato di tranquillità non deve farci sottovalutare la delicata situazione epidemiologica che ci circonda. I contagi in Sicilia sono alti e le notizie non sono confortanti, per questo dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole, ora più di prima. Tutto dipende da noi, dal nostro comportamento e dal rispetto per le norme comportamentali vigenti in materia di prevenzione alla diffusione del Covid19“, conclude la nota diffusa dagli amministratori del centro nebroideo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it