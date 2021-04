Cento malati terminali nelle baracche, i numeri di Asp

Almeno cento malati terminali o gravissimi vivono sotto i tetti d’amianto nelle baraccopoli. Dalla relazione dell’Azienda sanitaria provinciale (citiamo Gazzetta del Sud) che sarà inviata a Palermo e a Roma per la proclamazione dello stato di emergenza emerge un quadro gravissimo. L’Asp chiede al Comune di trasferire gli abitanti delle baracche in vere case elencando le gravissime criticità riscontrate. Qualche giorno fa la morte di uno degli abitanti di Fondo Fucile che aveva ottenuto la casa ma aveva vissuto gli ultimi anni di una grave malattia in baracca.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it