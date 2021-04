Cittadinanza a Patrick Zaki, Della Vedova: “da oggi verifiche”, Amnesty “fiduciosi”

Il governo “comincera’ oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki” in seguito all’ordine del giorno approvato in questo senso dal Parlamento. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, intervistato da Rainews24. Quella di Zaki, ha detto Della Vedova, “segue la vicenda tragica di Regeni e quindi un’attenzione dall’Italia e’ doverosa. L’ ordine del giorno del Parlamento ha impegnato il governo, che del resto si era espresso favorevolmente allo stesso ordine del giorno”.

“Apprezziamo le parole del sottosegretario Della Vedova, che sono coerenti con quello che l’ordine del giorno del Parlamento ha chiesto al governo di fare. Aspettiamo fiduciosi che vadano avanti queste verifiche”. Cosi’ all’ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, commenta l’annuncio del sottosegretario agli Esteri che il governo comincera’ oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’Universita’ di Bologna in carcere in Egitto da oltre un anno

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it