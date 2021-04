Muore di Covid Paolo Bitto, presidente della Fondazione Albatros

È morto oggi Paolo Bitto, 60 anni, commercialista, professore all’istituto Jaci e personaggio politico cittadino, vicino prima al centrosinistra e in tempi recenti al centrodestra. Esperto contabile dell’Ato3, revisore dei conti del comune di Messina, candidato (non eletto) alle amministrative del 2018 nella lista Peloro 2023 a supporto dell’allora candidato del centrodestra DIno Bramanti, e co-fondatore dell’associazione “Messina Capitale”, e recentemente presidente della Fondazione Albatros, Paolo Bitto era appassionatissimo di Pallavolo ed è stato dirigente della PGS Savio e dell’SSD Teamvolley. E’ morto in seguito alle complicazioni dell’infezione da coronavirus.

“Un abbraccio commosso ai familiari, amici, colleghi e collaboratori di Paolo Bitto – scrive su facebook l’amico che Vittorio Castellani – Era venuto a Milano per trovare le figlie che amava e che con grandi sacrifici aveva accettato di far studiare nel capoluogo lombardo ma questo maledetto Virus l’ha contagiato.