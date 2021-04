servizio raccolta rifiuti ATO4, Fit Cisl: “lavoratori senza stipendio”

Acque agitate nel settore rifiuti della zona jonica messinese. La Fit Cisl ed i 70 lavoratori dell’ex Ato 4 sono sul piede di guerra per non aver ancora ricevuto lo stipendio del mese di marzo, le ferie ed i permessi.

“I lavoratori hanno concluso il loro rapporto lavorativo lo scorso 31 marzo e dal primo aprile sono transitati nelle ditte – spiegano i responsabili della Fit Cisl Messina, Letterio D’Amico e Salvatore Todaro – e non ci risulta che il commissario straordinario Nicola Russo, ad oggi, abbia trasferito le somme disponibili ai Commissari Liquidatori. Forse – aggiungono – per un problema burocratico ma non possiamo che essere sconcertati – come soggetti deputati che dovrebbero garantire il pagamento regolare degli stipendi maturati, ancora oggi, non sono in grado di dare certezza dei tempi”.

La Fit Cisl è pronta a rivolgersi agli Enti preposti per individuare le responsabilità per il mancato pagamento delle retribuzioni.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it