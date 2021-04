Case dei cocchieri, Di Bartolo Immobiliare: “le parti storiche sono vincolate e non saranno demolite”

Di Michele Bruno – Arriva la smentita da parte dell’Agenzia Immobiliare “Di Bartolo” che non ci sono rischi che l’immobile delle Case dei cocchieri venga demolito.

A rilanciare l’intervento su Facebook dell’Immobiliare volto a fare chiarezza è la Pro Loco Messina Sud, che scrive sulla sua pagina:

“L’Agenzia Immobiliare che sta curando la vendita delle case dei cocchieri, fa sapere in un post su Facebook che ‘le parti storiche sono vincolate e nei progetti sono previsti restauri’. Questa ci sembra intanto una buona notizia, nonostante gli annunci sui siti online di vendita facessero presagire altro, allarmando molti cittadini, che già in passato si sono visti cancellare diversi pezzi di memoria storica di questo territorio”.

L’Agenzia aveva scritto:

“Considerato il rilevante interesse mediatico sollevato dalla proposta di vendita di questo immobile, ne riformuliamo l’annuncio con l’auspicio di evitare ulteriori equivoci.

Proponiamo in vendita, nel villaggio Pistunina, lo storico edificio di via del Dromo, meglio conosciuto come ‘Casa dei Cocchieri’.

Non di rado, l’importanza ed il fascino intramontabile delle strutture antiche trionfa rispetto alle costruzioni di più recente costruzione: quest’immobile rappresenta sicuramente un pezzo di storia di Messina e, pertanto, attraverso un progetto di conservazione e recupero, merita di essere valorizzato ai giorni nostri per far riemergere la sua naturale bellezza. L’immobile rappresenta, quindi, un ottimo ed IMPERDIBILE investimento (data la cifra simbolica con la quale viene proposto in vendita) per chi desidera acquistare un pezzo di storia di Messina, per chi desidera mantenere in piedi le radici Messinesi o, in alternativa, per chi desidera recuperare una costruzione antica, mantenendola e adeguandola ai confort moderni secondo le prescrizioni di vincolo e nel pieno rispetto della sua importanza storica, armonizzando le ultime tecnologie costruttive con il carattere storico ed artistico dell’edificio. Per maggiori informazioni DI BARTOLO IMMOBILIARE sede unica Via Nicola Fabrizi n.5 Telefono 0902921421”

A seguito di queste precisazioni ci sentiamo in dovere di tranquillizzare i messinesi che hanno letto il nostro precedente articolo con il nostro appello e le memorie di Salvatore di Giorgio.

Restano però viva la speranza e il sentito nostro appello affinché l’acquirente decida davvero di restituire il bene alla sua funzione storico-artistica, con la definizione di un progetto di utilizzo consono alla sua specificità. E chiediamo alla Soprintendenza dei Beni Culturali, nonché alle istituzioni locali di farsi garanti che ciò avvenga.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it