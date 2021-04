Più Europa sul naufragio: Magi “evacuare centri e istituire commisione inchiesta Italia-Libia”, Mancuso “vicina ad Sos Mediterranee, soccorritori impotenti”

“Alla luce di quanto accaduto in queste ore nel Canale di Sicilia l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione degli accordi Italia-Libia appare davvero non piu’ rinviabile; serve discontinuita’ anche in questo ambito, a maggior ragione dopo le parole della Ministra degli Esteri della Libia audita oggi in commissione Esteri”. Cosi’ su Facebook Riccardo Magi, deputato di Piu’ Europa-Radicali.

“Sono circa 120 i migranti morti in queste ore nel Canale di Sicilia: e’ una strage annunciata. Le autorita’ Europee e italiane sapevano da almeno due giorni delle difficolta’ in cui versavano i due barconi provenienti dalla Libia, ma nessuno ha inviato navi in soccorso”, aggiunge. “In quella zona c’era solo la Ocean Viking che purtroppo e’ arrivata troppo tardi. Lo abbiamo detto molte volte e oggi lo ripetiamo con forza: la Libia non e’ un Paese sicuro, per questo i suoi i campi di detenzione devono essere immediatamente svuotati e chiusi”, conclude Magi.

A sostegno delle richieste del deputato anche Palmira Mancuso, membro della Direzione nazionale del partito, che aggiunge: “Sono vicina all’equipaggio della Ocean Viking di Sos Mediterranee, comprendo bene quel senso di impotenza che i soccorritori hanno vissuto trovandosi davanti ai cadaveri.

