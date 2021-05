Vaccini, in Sicilia si parte subito con i cinquantenni

di Michele Bruno – Anche in Sicilia, dopo l’annuncio del generale Paolo Figliuolo, ci si potrà registrare alla vaccinazione riservata agli appartenenti alla fascia d’età 50-59. Possono prenotarsi i nati dal 1962 al 1971.

Il vaccino scelto dal Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci per la somministrazione è Astrazeneca. La decisione deriva dal fatto che ancora tantissime dosi del siero anglo-svedese restano inutilizzate nelle celle frigorifere. Secondo l’ultima stima ci sarebbero sull’Isola ancora 250.000 dosi. Chiaramente ciò è avvenuto a causa delle preoccupazioni e dei dubbi scaturiti dopo il balletto di Ema per decidere se il vaccino potesse andar bene per gli under 60, dopo i casi sospetti di trombosi. Nonostante l’incidenza di rari casi di trombosi sui grandi numeri dei vaccinati col siero sia stata considerata possibile dalla stessa agenzia europea del farmaco, e il consiglio di usarlo solo sugli over 60, il generale Figliuolo ha dato il via libera all’utilizzo per i 50-59.

La Sicilia stavolta è partita prima degli altri, con quattro giorni d’anticipo rispetto al resto d’Italia. Tuttavia ci sono ancora molte persone tra le categorie precedenti (fragili, over 80, 60-79) che mancano all’appello.

Da ieri è già possibile prenotarsi sul sito Costruiresalute.it, e le prime date previste sono dal 13 Maggio in poi. Per registrarsi basta cliccare sull’icona di forma quadrata che reca l’indicazione del target 50-59, avere con sé la tessera sanitaria ed inserirne il numero di serie sul retro ed il codice fiscale. Qualche problema si è verificato ieri con alcuni centri vaccinali non presenti nelle liste per le prenotazioni, ma si tratta di un disguido che sarà risolto a breve, già giovedì a quanto viene detto. Non resta che prenotarsi e vaccinarsi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it